Адвокат американца, обвиняемого в РФ в краже, обжаловал решение об аресте

Один из адвокатов американца Гордона Блэка, обвиняемого в России в краже, обжаловал решение о его аресте, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
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