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Царьград

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МЧС спасло 80-летнего мужчину, заблудившегося в Камчатском лесу

МЧС спасло 80-летнего мужчину, заблудившегося в Камчатском лесу

В Камчатском крае спасательные службы МЧС нашли 80-летнего мужчину, заблудившегося в лесу. Пенсионер ушел за грибами в Елизовском округе и не вернулся.

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