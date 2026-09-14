Больше трех не собираться: 700 кг летящего с неба тротила ставят крест на обороне ВСУ в Орехове

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Реактивные «Герани» меняют характер воздушной войны
Массовое применение Россией реактивных ударных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5» стало неожиданностью для Киева и его западных партнёров. Об этом пишет Financial Times, отмечая, что украинские чиновники и производители ожидали, что Москва сосредоточится на менее мощной «Герани-3» со скоростью около 300 км/ч.
Вместо этого на фронте появились аппараты, которые, по оценке польского военного аналитика Конрада Музыки, «стирают грань» между дроном и крылатой ракетой.
Согласно данным FT, «Герань-5» способна развивать скорость до 600 км/ч, нести боевую часть массой 90 кг и преодолевать расстояние до 1000 км. Конструкция беспилотника «близка к конструкции крылатой ракеты». Для сравнения: первое поколение «Герань-1» несло боеголовку до 20 кг и развивало максимальную скорость 185 км/ч. «Герань-4» оснащена турбореактивными двигателями китайского производства Telefly с тягой 160–200 кгс, её крейсерская скорость превышает 300 км/ч, а боевая часть весит около 50 кг.
Новые аппараты получили тепловизионные камеры, системы наведения на базе искусственного интеллекта, противопомеховые антенны и модемы. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов описал механику атаки так: «Российский оператор летит на высоте 2—5 км, обнаруживает цель, захватывает её камерой, после чего «Шахед» (так на украине называют российские «Герани») автоматически атакует».
Результат — резкое падение эффективности украинской ПВО. Если ранее перехватывалось 90–95% дронов, то теперь, по словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, этот показатель для реактивных «Гераней» составляет лишь около 60%. «Они направили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты на эту одну систему», — констатирует старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Екатерина Бондарь, подчёркивая, что россияне «постоянно совершенствуют её и испытывают на поле боя, чтобы довести эту технологию до совершенства».
Эксперт Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн идёт дальше: по его оценке, при текущих темпах Россия может стать «крупнейшим в мире производителем дешёвых крылатых ракет». Стоимость «Гераней» составляет лишь часть цены ракет, которые ранее были основой российских воздушных кампаний. Неудивительно, что, по данным FT, Иран уже обратился к Москве с просьбой предоставить современные «Герани» для использования в противостоянии с США и Израилем.
Таким образом, реактивные «Герани» превратились из простого «оружия возмездия» в инструмент системного давления на украинскую ПВО, заставляя Киев искать асимметричные ответы — от интенсивного использования истребителей до рискованных перехватов бортовыми пушками.