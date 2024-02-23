Riot Platforms и TBC подали в суд на Министерство энергетики США

Совет Техаса по блокчейну (TBC) и компания по добыче криптовалюты Riot Platforms решили подать иск против Министерства энергетики США (DoE), требуя прекратить «срочный» сбор данных о биткоин-майнерах, инициированный некоторыми правительственными организациями.
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