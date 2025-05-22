Гладков попросил 3 млрд рублей на отселение четырех приграничных сел

Для отселения четырех населенных пунктов Краснояружского района Белгородской области, по которым постоянно наносят удары ВСУ, требуется 3 млрд рублей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков 22 мая на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии