Премьер Болгарии Радев заявил о риске ядерной эскалации из-за действий Запада

По словам Радева, коллективный Запад стремится одержать победу над крупнейшей ядерной державой с помощью обычных вооружений, при этом не располагая достаточными средствами для надежного противодействия гиперзвуковым ракетам.
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