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Иркутск Сегодня

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В Иркутском районе пропала 15-летняя девушка

Полиция ведет поиски 15-летней Елизаветы Итыгиловой. В МВД обратилась жительница Иркутского района. Она сообщила, что ее дочь ушла из дома, расположенного в поселке Молодежный и не вернулась.

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