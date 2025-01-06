Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А вина  на  наших  властях лежит. Именно  с их молчаливого  согласия  творят диаспоры  мерзость в России.Есть законы ...Шурыгин: "Среди д...
  • Анатолий Страшко
    За свою жизнь я увидел, что южные народы очень успешно используют в своих корыстных целях одну черту русского народа ...Шурыгин: "Среди д...
  • Анатолий Страшко
    Россия обеспечивает себе возможность безопасного морского  сообщения с Дальним Востоком  через СМП и возможность , в ...Россия строит ави...

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОПАСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРОПАСТЬ

УМОМ ОБИДЕЛИ Среди стран Европы Украина заняла последнее место по уровню IQ, согласно данным Международного реестра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх