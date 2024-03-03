Русских давят чужими руками? Серый кардинал – Лондон

ФОТО: ЦАРЬГРАД. ХАЗИН: СЕРЫЙ КАРДИНАЛ НА СТОРОНЕ КИЕВА, НО И РОССИЯ УЖЕ НАШЛА "КЛЮЧИК" К ZOV ЛЮБОВЬ БЕЛИКОВА Начало спецоперации – мера вынужденная, но есть ли причины не спешить с её завершением? Публицист, экономист Михаил Хазин объяснил парадокс хода СВО и нежелание Запада искать мира с Россией.