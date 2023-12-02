РВИО: в период ВОВ более 2 миллионов советских солдат пропали без вести

В годы Великой Отечественной войны пропали без вести более двух миллионов советских военнослужащих. Об этом 3 декабря сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
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