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РВИО: в период ВОВ более 2 миллионов советских солдат пропали без вести

РВИО: в период ВОВ более 2 миллионов советских солдат пропали без вести

В годы Великой Отечественной войны пропали без вести более двух миллионов советских военнослужащих. Об этом 3 декабря сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

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