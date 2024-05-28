Игорь Руденя принял участие в семинаре-совещании по подготовке к расширенному заседанию Госсовета под руководством президента РФ

М28 мая Губернатор Игорь Руденя принял участие в семинаре-совещании по подготовке к расширенному заседанию Государственного совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое 29 мая проведет Президент России Владимир Путин.
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