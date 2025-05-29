ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ
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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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В районе будет ограничено движение транспорта 1 июня

В связи с проведением «Большого Московского триатлона» 1 июня ряд улиц в СЗАО будет закрыты для движения транспорта 1 июня с 7:00 до 15:45 будет закрыто движение:  на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы (движение в сторону проспекта Маршала Жукова сохранится) в боковом проезде Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала на съезде на Северо-Западную хорду (в сторону Рублевского шоссе) с Островной улицы Также 1 июня с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники.

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