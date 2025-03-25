Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
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