Война отошла для иранцев на второй план. Теперь их тревожит совсем другое

После недавних боевых действий Тегеран постепенно возвращается к нормальной жизни, пишет BZ. Открыты рестораны, кафе и торговые центры, а жители столицы больше беспокоятся об экономике, чем о боевых действиях.
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