Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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Война отошла для иранцев на второй план. Теперь их тревожит совсем другое

Война отошла для иранцев на второй план. Теперь их тревожит совсем другое

После недавних боевых действий Тегеран постепенно возвращается к нормальной жизни, пишет BZ. Открыты рестораны, кафе и торговые центры, а жители столицы больше беспокоятся об экономике, чем о боевых действиях.

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