Брюки, национальный костюм и другие самые странные свадебные наряды звезд

Звездные невесты, нарушившие свадебные традиции. Статьи по теме: Эмили Ратаковски произвела фурор на пляже «Люди смотрели с выпученными глазами»: почему Казанова взяла себе новое имя «Я пережила этот день»: Чехова воссоединилась с бывшим мужем .