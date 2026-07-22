РФС не видит рисков массового трансферного запрета для российских клубов

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков заявил, что оснований для массового бана клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги от Международной федерации футбола (ФИФА) нет.