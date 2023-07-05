Самый длинный сверхвысотный автодорожный тоннель прорыт в районе Сизан на юго-западе Китая

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

“Самый длинный сверхвысотный автодорожный тоннель в мире, туннель Гигала, в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая, был прорыт в обоих направлениях, ознаменовав завершение 7-летнего периода строительства” – сообщила China Media Group.