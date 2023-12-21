Разведка добыла карту - до каких городов Залужный готов отступать

Natalija Osminina

А теперь не будем предполагать чушни, что Запад будет поставлять оружие ВСУ, как было 2 года. НЕ БУДЕТ. И исходя из этой реальности, смотрим: какой смысл СВО бежать по Украине на Львов, если и Украина, и Европа и США сдыхают сами по себе. Зачем заниматься уничтожением своих парней, если Украина достанется России бескровно? И чтобы понять КАК? надо вернуться к ультиматуму Путина за 17 декабря 2021 года. Тогда Байден и НАТО не выполнили требования Путина-не передвинули НАТО на состояние 1997 года. Решили повоевать. Проиграли. Ресурсов у них не хватило. И сейчас только остается дождаться капитуляции США и НАТО. Выглядеть это будет в отсутствии оружия и денег для Украины. Без этого Украина превратится в Дикое поле, в безлюдную область. И надо предоставить её эту возможность И НЕ МЕШАТЬ. А помогать ей в этом СВО будет полным разрушением энергоинфраструктуры Украины, чтобы вызвать поток 10 миллионов беженцев, в основном из крупных городов в Европу. И зачем СВО штурмовать украинские города, если они станут безлюдными? И станут никому не нужны. В итоге ВСУ и СВО будут держать определенную линию фронта. И пусть за этой "ленточкой" Украина дозревает, пока украинцы не осознают, что они русские. Проведут Референдумы и станут Россией. Это ИМ захочется кушать. А России спешить некуда. Россию ждет вся восточная Европа. Ведь, НАТО отойдет на границы 1945 года. Украина будет окружена со всех сторон. И надо будет решать вопросы установки российских военных баз в Европе. А тут еще Казахстан, который в 2024 году начнет волноваться.