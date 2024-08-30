78-летняя женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ

Один человек погиб в селе Горловка Донецкой народной республики (ДНР), еще двое получили ранения. Это — результат обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанного с военными преступлениями Украины (СЦКК).