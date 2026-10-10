Пьяный таксист в Екатеринбурге катал пассажиров по встречке

В Екатеринбурге пассажирам такси пришлось самостоятельно перебираться на водительское место и разблокировать двери, чтобы покинуть автомобиль, за рулём которого находился неадекватный мужчина.
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