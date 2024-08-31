Google обучает ИИ на 300 млн звуков для обнаружения заболеваний с помощью звука смартфона

Фото: сгенерировано ИИ/Информационное агентство «Да-Да Новости» Изучение биоакустики, объединяющей биологию и акустику, демонстрирует растущее использование ИИ для извлечения важной информации из звуков, издаваемых человеком.
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