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Региональная Юридическая Служба

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Google обучает ИИ на 300 млн звуков для обнаружения заболеваний с помощью звука смартфона

Google обучает ИИ на 300 млн звуков для обнаружения заболеваний с помощью звука смартфона

Фото: сгенерировано ИИ/Информационное агентство «Да-Да Новости» Изучение биоакустики, объединяющей биологию и акустику, демонстрирует растущее использование ИИ для извлечения важной информации из звуков, издаваемых человеком.

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