Китай всё активнее отказывается от импортных ПК: Huawei получила новый заказ на свои компьютеры

У Huawei заказали 214 компьютеров Qingyun, закупка обошлась в 1,65 млн юаней Компания Huawei получила новый заказ на поставку компьютеров серии Qingyun для государственных нужд в Китае.
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