Провал на международной арене: Зеленского унизили в США Юлия ЧелкановаВладимир Зеленский прибыл в США, рассчитывая добиться от Дональда Трампа поставок зенитных ракет для комплексов Patriot и лицензий на их производство на Украине.
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