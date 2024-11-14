Начальника отдела полиции и следователя российского города арестовали по делу о взятках

В Москве арестовали главу отдела полиции Таганрога и следователя за взятки В Москве Басманный суд арестовал начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова и следователя Антона Васильченко по делу о взятках.