Начальника отдела полиции и следователя российского города арестовали по делу о взятках

В Москве арестовали главу отдела полиции Таганрога и следователя за взятки В Москве Басманный суд арестовал начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова и следователя Антона Васильченко по делу о взятках.
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