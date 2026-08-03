Адвокат обжаловал арест обвиняемого в избиении учёного Зезина

Адвокат обвиняемого по делу об избиении 67-летнего доктора сельскохозяйственных наук Никиты Зезина, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра, Александр Реверук обжаловал его арест.
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