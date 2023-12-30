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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден: «Клипперс» все еще далеки от того состояния, в котором хотят быть»

Защитник «Клипперс» после победы над «Мемфисом» (117:106) заявил, что команда пока не вышла на оптимальный уровень.

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