В МИД упрекнули Армению в нежелании конструктивного диалога с Россией

В МИДе заявили, что в отношениях с Арменией остаются разногласия. Представитель ведомства Алексей Фадеев отметил, что Москва ожидает от Еревана более конструктивного диалога и готовности к союзническому взаимодействию.
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