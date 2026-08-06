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Авторадио

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В МИД упрекнули Армению в нежелании конструктивного диалога с Россией

В МИДе заявили, что в отношениях с Арменией остаются разногласия. Представитель ведомства Алексей Фадеев отметил, что Москва ожидает от Еревана более конструктивного диалога и готовности к союзническому взаимодействию.

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