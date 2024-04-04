Пловчиха-рекордсменка Чикунова отказалась от ОИ из-за условий МОК

Российский пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова заявила, что не поедет на летние Олимпийские игры - 2024 при нынешних условиях Международного олимпийского комитета (МОК), а также отметила, что не видит себя в статусе нейтрального спортсмена.