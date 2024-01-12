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На выставке «Россия» на ВДНХ представили обновленную экспозицию Минобрнауки РФ

На выставке «Россия» на ВДНХ представили обновленную экспозицию Минобрнауки РФ

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ была представлена обновленная экспозиция Минобрнауки РФ. Экспозиция показывает современные достижения и развитие новых технологий в области материаловедения, медицины, сельского хозяйства, экологии, а также современные способы обеспечения связанности территорий и безопасности общества.

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