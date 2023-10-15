В Ростове водитель автобуса проколол шины авто в отместку за неправильную парковку

Машина помешала пассажирскому транспорту.В центре Ростова-на-Дону водитель автобуса, следующего по маршруту №12, прямо на глазах у многочисленных пассажиров проколол шины у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта.
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