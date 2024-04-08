Более 100 курганцев эвакуировались в пункты временного размещения. Видео

Более 100 жителей Курганской области эвакуировались в пункты временного размещения из-за паводка. Об этом сообщила заместитель губернатора по социальной политике Наталья Кирилова, передает пресс-служба правительства региона.
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