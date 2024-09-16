В ТАСС узнали, куда ВСУ перебрасывают своих иностранных наёмников

Боевиков, прибывших из-за рубежа, отправляют на Краснолиманское направлениеАгентство ТАСС узнало от своих источников в силовых структурах, что украинское командование перебрасывает иностранных наёмников на Краснолиманское направление в ДНР.
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