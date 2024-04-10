Медики Верхней Салды бьют тревогу – вместо роддома в городе может появиться хоспис

Жители Верхней Салды и местные медики бьют тревогу. По городу стремительно расползаются слухи о том, что местный роддом может закрыться на ремонт, а потом открыться, но уже в новом статусе – в виде хосписа.
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