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Гейджи – о бое с Конором: «Не буду драться с тем, кто принимает стероиды»

«Не собираюсь драться с кем-то, кто принимает стероиды. Я никогда в жизни не использовал их и не буду.

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