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Авербух о паре Медведева – Федотов: «Думаю, можно будет делать больше номеров про чувства, про глубину, про любовь»

Хореограф, продюсер и сценарист шоу «Ледниковый период» Илья Авербух сравнил выступления Евгении Медведевой в дуэте с Даней Милохиным и Федором Федотовым.

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