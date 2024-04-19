Американцы призвали ОПЕК+ спасти глобальный нефтяной рынок

Вашингтон на протяжении десятилетий старался угнетать страны, входящие в альянс экспортеров нефти, но, когда угроза нависла над всей отраслью, спасать ее сможет только тот, кто американцам не нравится, – картель организации стран-поставщиков.
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