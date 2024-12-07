Байден заявил о десятках тысяч «сдерживающих российскую агрессию» солдат США в Европе

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о нахождении в странах-членах НАТО в Европе около 80 тысяч военных США, которые в том числе направлены в регион с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».
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