Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту осквернения памятника советским солдатам в мемориальном комплексе под Ригой

Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту осквернения памятника советским солдатам в мемориальном комплексе под Ригой

В средствах массовой информации сообщается, что на территории мемориального комплекса «Саласпилс» в одноименном городе в Латвийской Республике неизвестные повредили памятник на могиле советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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