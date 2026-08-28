Председатель СК России поручил дать правовую оценку факту осквернения памятника советским солдатам в мемориальном комплексе под Ригой

В средствах массовой информации сообщается, что на территории мемориального комплекса «Саласпилс» в одноименном городе в Латвийской Республике неизвестные повредили памятник на могиле советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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