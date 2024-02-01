Брусникина о взаимодействии с World Aquatics: «Наше плотное сотрудничество было резко прервано. Но в личной переписке мне всегда отвечают»

– В российской федерации есть случаи, когда нашим синхронисткам поступают предложения сменить спортивное гражданство? – За весь этот период нашего незаконного и несправедливого отстранения к нам не поступало никаких запросов – официальных, во всяком случае, в федерацию – относительно разрешения на переход тех или иных спортсменов.