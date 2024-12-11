Франция начала постепенный вывод военного контингента из Чада. Первым этапом стал вывод вчера днём истребителей Mirage 2000 французских ВВС, базировавшихся на авиабазе Нджамены.
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Франция начала постепенный вывод военного контингента из Чада. Первым этапом стал вывод вчера днём истребителей Mirage 2000 французских ВВС, базировавшихся на авиабазе Нджамены.
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