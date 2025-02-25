В Британии заявили, что США скоро снимут санкции с России

США скоро могут снять санкции с России, пишет Financial Times. «Понимая, что деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа, россияне прибыли на переговоры в Саудовскую Аравию с длинным списком заманчивых бизнес-предложений.
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