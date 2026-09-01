«День знаний», Театр комедии, и закрытие купального сезона: что не пропустить сегодня в Москве:

— к 1 сентября после масштабной реконструкции откроются 100 обновлённых школ, ещё 20 новых зданий начнут работу в этом году; — ЦППК с 1 сентября возобновляет льготный проезд для школьников и студентов: скидка 50% на пригородные поезда, а в Москве — на экспрессы и абонементы на социальную карту; — на дорогах столицы перед Днём знаний обновлена разметка «Осторожно, дети!»: нанесено более 10 тысяч знаков возле школ и детских садов; — Театр комедии на ВДНХ представит обновлённый репертуар: в сентябре зрителей ждут постановки «Старомодная комедия», «Идеальный муж» и другие; — купальный сезон в Москве официально завершился: с 1 сентября купание на всех 12 аттестованных городских пляжах будет запрещено.