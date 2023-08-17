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Томас Тухель: «Время начала моей работы в «Баварии» было подобрано странно. Особенно учитывая, что команда боролась за все трофеи»

Томас Тухель: «Время начала моей работы в «Баварии» было подобрано странно. Особенно учитывая, что команда боролась за все трофеи»

– Что вы сказали команде перед началом предсезонке? Какую культуру или структуру вы хотите видеть? – Для меня структура всегда зависит от таланта и характеристик игроков, от состава.

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