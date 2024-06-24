Почему женщина должна работать, а не сидеть дома? Мнение психолога

Тема, связанная с работой, всегда вызывала много споров. Конечно было бы здорово не ходить в душный офис, не стоять у станка и не крутить целый день баранку от камаза, при этом иметь возможность что-то покупать, путешествовать, хорошо одеваться.
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