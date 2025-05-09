Перемирие не спасет, ВС РФ 7 мая испытали секретное оружие из КНДР на линии фронта: Карта специальной военной операции на Украине на 9 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ ночь на 8 мая российская армия прекратила огонь на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.