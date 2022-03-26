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Калининградские власти посоветовали польскому генералу изучить историю

Калининградские власти посоветовали польскому генералу изучить историю

Власти Калининграда посоветовали польскому генералу изучить историю. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, экс-командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак считает, что российский город Калининград должен войти в состав Польши.

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