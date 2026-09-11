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Царьград

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Мошенники украли 15 млн рублей у вдовы участника СВО, выдав себя за Минобороны

Мошенники украли 15 млн рублей у вдовы участника СВО, выдав себя за Минобороны

В Оренбурге мошенники украли 15 миллионов рублей у вдовы участника Специальной военной операции, представившись сотрудниками Минобороны.

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