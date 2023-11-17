Захарова рекомендовала гендиректору WADA заняться накаченными гормонами трансгендерами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 17 ноября, комментируя заявление гендиректора WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Оливье Ниггли о том, что «Россия не имеет права организовывать Игры Дружбы из-за несоответствия российского антидопингового агентства», рекомендовала ему «заняться накаченными гормонами трансгендерами».