Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 17 ноября, комментируя заявление гендиректора WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Оливье Ниггли о том, что «Россия не имеет права организовывать Игры Дружбы из-за несоответствия российского антидопингового агентства», рекомендовала ему «заняться накаченными гормонами трансгендерами».
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