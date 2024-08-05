Эксперты разделились во мнениях относительно токеномики стартапа Namada

Криптовалютный стартап Namada привлекает внимание своим уникальным подходом к токеномике. Разработчики объявили, что вся эмиссия токенов будет разблокирована на этапе начального предложения токенов (TGE) без каких-либо ограничений на продажу.
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