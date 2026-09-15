MESZ Sep 15: 7719 Breakout or 7644 Breakdown? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MES has rolled into the Z contract, and MESZ is now trading after a liquidity sweep around 7,652.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым